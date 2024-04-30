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Раненая мать Лизы, убитой ракетой в Виннице, прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

Раненая мать Лизы, убитой ракетой в Виннице, прошла реабилитацию от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

14 июля 2022 года ракетный удар россии по Виннице убил 27 человек. Среди них - 4-летняя Лиза, которая с мамой Ириной возвращалась от логопеда. Ирина получила тяжелые ранения. С тех пор не прошла ни душевная боль, ни телесная.

Недавно Ирина прошла курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Знакомая направила мне сообщение о том, что фонд помогает пострадавшим от войны. И они предложили мне поехать в санаторий", - рассказывает женщина.

Ирина с дочерью жили в Киеве, но в феврале 2022-го поехали в родную Винницу, где обустроили жизнь заново. Ирина уделяла большое внимание развитию Лизы. В тот день они возвращались с занятий.

"Мы шли на остановку, когда услышали, что что-то очень громко гудит. Поднимаем головы вверх и видим прямо над головами низко ракету. Я тогда поняла, что, наверное, это все. Она уже падала. Мы были в самом эпицентре", - вспоминает женщина.

После взрыва Ирина не испытала боли из-за шокового состояния, несмотря на ранения и травмы. Ей оказали первую помощь и доставили в больницу.

"Я спрашивала: где Лиза? Мне говорили, что все нормально, ее везут за мной в детскую больницу", - делится Ирина.

В теле женщины было более 20 обломков. Она до сих пор частично не чувствует пальцев и стопы. Пережила несколько сделок. Говорит, что травмы дают о себе знать, но реабилитация помогает.

"Пациентка получает комплекс физиотерапевтических процедур, отмечает значительное улучшение своего общего состояния, удовлетворена результатами оздоровления", - рассказывает Снежана Чеботарева, главный врач санатория.

"Меня поддерживают семья, друзья. Жизнь - это очень ценно, хотя иногда это трудно признать", - говорит Ирина.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).

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