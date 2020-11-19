Час захищати цих людей: український імунолог прогнозує багато смертей від COVID-19

Майбутня зима для українців буде важкою через коронавірус. Таку думку висловив український імунолог Андрій Волянський. Він вважає, що кількість смертей від хвороби почне зростати, тому владі потрібно подумати про те, як захистити найбільш вразливу частину населення.

Волянський на своїй сторінці в Facebook пише, що статистично зараз в Україні близько 250 летальних випадків на мільйон жителів, пов'язаних з COVID-19.

"Досвід Західної Європи підказує, що навіть 1000 смертей на мільйон ще не гальмує епідемічний процес (Бельгія, 1294). Хіба що в штатах Нью-Йорк (1753) і Нью-Джерсі (1889) смертей майже немає протягом літа-осені... Франція (715), Іспанія (899), Італія (781), Великобританія (783) дають багато летальних випадків протягом листопада", - пише медик.

З таких даних він зробив висновок, що Україна знаходиться лише на початку першої хвилі. І тільки одна область - Чернівецька - де були перші випадки і епіцентр ще навесні - подолала скільки-небудь значимий відрізок епідемічного процесу.

"Тому потрібно працювати. Створювати ліжка, підводити кисень, формувати медичні бригади. У кількох областях Центральної України вкрай низька кількість ліжок на душу населення (Кіровоградська, Черкаська, Полтавська). Області з великою кількістю ліжок (Житомирська, Херсонська, Тернопільська, Чернівецька) можуть і повинні приймати хворих з сусідніх регіонів", - закликає Волянський.

Він вважає, що області не одночасно вступають в епідпросцес. І цей чинник потрібно враховувати, грамотно розподіляючи медичні ресурси.

Наостанок імунолог закликав владу захистити групи ризику коронавірусу.

"Час захищати групи ризику! Тільки це дозволить зменшити кількість смертей і перевантаження системи охорони здоров'я. Ізоляційні заходи тільки розтягують у часі епідпроцес", - резюмував Андрій Волянський.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу коронавірус встановив новий рекорд: 13 357 випадків за добу. Всього на 19 листопада коронавірусом заразилося 583 510 осіб. Найбільше випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Раніше ми писали також, що від коронавірусу помер знаменитий український лікар, завідувач діагностичного медцентру в Чернівцях.