Спроба вбивства? У Харкові студент випав з шостого поверху і вижив

12 червня з вікна будинку на вулиці Целіноградській у Харкові студент випав з шостого поверху і вижив. Деталі події спробували з'ясувати правоохоронні органи, однак їх версія розходиться з думкою батька потерпілого. Про це інформує ХарківТімеѕ.

Батько постраждалого Серго Мартиросян запевняє, що його син не міг вчинити суїцид. Швидше за все, його скинули з шостого поверху після невдалої спроби підкинути йому наркотики.

За його словами, сусідом Артура по кімнаті в гуртожитку виявився хлопець-азербайджанець, з яким вони швидко здружилися. У той нещасливий день він запросив хлопця на шашлики в свою компанію, де зібралися студенти-азербайджанці з різних вузів.

Під час пікніка Артуру стало погано. Батько постраждалого вважає, що хлопцю щось підлили у напій. Незабаром у кімнату зайшли студенти, щоб нібито дізнатися про його самопочуття, однак в той же момент вони стали розкладати якісь сумки та паспорта.

Хлопець зрозумів, що готується "підстава" і припустив, що йому намагаються підкинути наркотики. Як тільки нові знайомі Артура пішли, він замкнув двері на замок і почав викидати з вікна залишені ними речі. Коли молоді люди повернулися, то виламали двері та почали бити його. Тоді постраждалий добрався до відкритого вікна і став кликати на допомогу - в цей момент його і зіштовхнули вниз.

Артур Мартіросян (фото: kh.vgorode.ua)

На щастя, хлопець вижив, але залишився у свідомості. Один з очевидців викликав поліцію. У правоохоронних органах довго розбиратися не захотіли, заявивши, що хлопець є суіцидником і знаходиться під впливом наркотиків.

"Вони змусили сина сказати на камеру, що він нічого не пам'ятає, хоча Артур заявив, що його викинули з вікна і він не приймає наркотики - це доводить хоча б те, що, беручи участь у міжнародних змаганнях, він регулярно проходить допінг-тести", - каже батько студента.

У поліції ситуацію коментують коротко: "Він не може давати свідчення, посилаючись на погане самопочуття. Як тільки йому стане краще, слідство відразу приступить до зняття показань", - кажуть правоохоронці.

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