Популярні ліки, які треба викинути у смітник: чим замінити препарати

До класів непрацюючих препаратів належать: противірусні, імуномодулятори, заспокійливі, гепатопротектори, ноотропи, "від серця", гомеопатія.

Противірусні (ліки від застуди) не працюють. А працює постільний режим, рясне тепле пиття, провітрювання, корисна їжа, жарознижувальні, ліки від болю в горлі і від закладеності носа.

Імуномодулятори не працюють. Їх можна замінити повноцінним сном (7-8 годин), збалансованим харчуванням, регулярними навантаженнями, зменшенням стресу та вакцинацією.

Замість заспокійливих зверніться до психотерапевта, поговоріть з другом, поплачтесь мамі, побігайте, погладьте кота... В складних ситуаціях зверніться до психіатра.

Ліки для серця, зниження (підвищення) тиску. Препарати на зразок корвалолу не працюють. Так ви лише витратите дорогоцінний час. Зверніться до фахівця, який розпише вам лікування.

Ноотропи не працюють.Читайте книжки, вчіть вірші, ходіть новими маршрутами, будьте фізично активними, малюйте, танцюйте, вчіть нові мови, правильно харчуйтесь.

Гепатопротектори не працюють. Не вживайте алкоголь, не майте зайвої ваги, вакцинуйтеся від гепатитів, помірно вживайте каву, збалансовано харчуйтесь.

Гомеопатію просто замініть водою. Вона не працює. Взагалі.