Кирилівку накрив сильний шторм: море змило пляжі (відео)

На улюбленому українцями курорті Кирилловка 29 серпня знову пронісся шторм. Тим самим лякаючи відпочиваючих, які приїхали сюди насолодитися останніми днями літа. Погода влаштувала українцям неприємний сюрприз. Про це повідомляє "РИА Мелітополь".

Наголошується, що пляжі в курортному селищі спорожніли, хоча комфортна температура води +24 градуси. Але охочих скупатися все одно немає.

"напередодні осені море знову показує свій характер — високі хвилі накочують на берег, змиваючи пляжі", - пише видання.

Фото: Пляж в Кирилівці (соцмережі)

У ролику показано, як сильний шторм на курорті практично не залишив людям пляжу.

Відео: Шторм в Кирилівці (РИА-Мелітополь/YouTube)

Зазначається, що 29 серпня в бік курорту на Азовському морі дув східний вітер, який і приніс таку негоду.

Як ми раніше писали, На популярному курорті в Кирилівці під Запоріжжям пропав хлопчик - українців просять допомогти знайти дитину.

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