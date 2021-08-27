На популярному українському курорті парочка влаштувала інтим прямо на пляжі: діти їх не бентежили

Відзначається, що дівчину і хлопця не збентежило навіть те, що поруч знаходилися і діти.

"У Залізному Порту парочка з Дніпра займалася сексом на пляжі, не соромлячись, інших відпочиваючих, серед яких були діти", - написав автор відео.

Відеоролик з інтимом можна подивитися за цим посиланням.

У коментарях українці відреагували на відео. Деякі поцікавилися, звідки автор відео дізнався, що парочка з Дніпра.

Ось це відпочинок, Я розумію.

Цілковита деградація! У тварин перетворюєтеся!

Деградація. Я в шоці. Скоро взагалі по вулиці будуть так на кожному розі не соромлячись. Культури немає взагалі.

Це ви ще на диких і нудистських пляжах не були.

Що поганого в сексі? Ну займаються, чим краще ті хто це знімає і тихо пускає слину?

Зазначимо, що в Україні секс у публічному місці прирівнюється до хуліганства.

За нього людина може понести покарання за 296 статтею Кримінального кодексу України (Хуліганство).

"Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років", - сказано в КК.