На популярному українському курорті море "замінували" фекалії

"Сьогодні на пляжі Чорноморська вивісили червоний прапор у зв'язку з тим, що море брудне. Купання в морі заборонено", - сказано в повідомленні.

Також додається, що відпочиваючі помітили, що море трохи "заміновано какулями".

Відзначається, що фахівці взяли проби води, але результат буде через два дні.

На пляжі Чорноморська заборонили купатися

На пляжі Чорноморська брудна вода в морі

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