На популярному курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння: деталі інциденту

На курорті під Запоріжжям сталося масове отруєння - 19 осіб потрапили до лікарні в Бердянську в інфекційне відділення, і медики вже надали постраждалим необхідну допомогу. Зазначається, що вірогідною причиною інциденту стало вживання в їжу креветок. Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".

За словами головного санітарного лікаря Олександри Кікарош, більшість пацієнтів вже виписали з лікарні. Сам інцидент стався в неділю.

Ілюстративне фото (stan.kz)

Зараз медики чекають на результати аналізів, але самі постраждалі переконані - справа у креветках, які вони купили на рибному ринку за Східним проспекту біля супермаркету АТБ.

У лікарні досі залишиться кілька людей.

Повідомляється, що місцева влада вже відреагувала на подію. Заступник мера Бердянська Юлія Дойнова поінформувала, що інцидент буде розглядати спецкомісія.

Держпродспоживслужба проведе розслідування.

Бердянськ є популярним курортним містом (Фото: Денис Антонов)

Як повідомлялося раніше, на найвідомішому українському курорті Кирилівка стався скандал - на території Федотової коси бази відпочинку зливали в море і пісок нечистоти. Жорстке порушення санітарних норм було виявлено в результаті рейду екологів та активістів.

Нагадаємо, що через масове отруєння в Закарпатській області в ресторані "Родинний затишок" було госпіталізовано 35 осіб.