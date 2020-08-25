У Скадовську аферист напав на дитину: батьки приголомшили причиною

У Скадовську Херсонської області ввечері сім'я Купенко здійснювала прогулянку біля напису I love Skadovsk і помітила, що чоловік років 50 втратив телефон. Вони спробували повернути йому втрачене, але нарвалися на агресію з боку чоловіка.

Власник телефону почав погрожувати сім'ї та вимагати від них грошей, які нібито лежали у нього в чохлі телефону. Про це розповіла Поліна Купенко в групі "Клуб Любителів Скадовська" у Facebook.

Жінка зазначила, що історія вийшла дуже довгою, але в результаті чоловік напав на її чоловіка, а потім, коли зрозумів, що сили не рівні, то вдарив її 12-річного сина. Вона також надала фото.

Фото побитого хлопчика (фото: facebook.com/Полина Купенко)

Після цього чоловік написав заяву в поліцію про те, що сім'я вкрала у нього телефон і гроші. Крім того, він заявив, що його побили.

Жінка закликає всіх бути пильними, оскільки можлива втрата телефону була спланованою, щоб потім "розвести" людей на гроші.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Дай Боже дитині здоров'я, і нехай краще лежить ця річ. Чим такі наслідки в результаті;

Ось так робіть людям добро, а синочку здоров'я;

За заяву не партеся. Це робоча схема, практикується гастролерами повсюдно, і доблесна поліція напевно про це знає;

Око опухло, буде синяк. Поліна, зніміть побої, нехай вам дадуть папір в лікарні, і теж пиши заяву. Нікому не дозволено бити дітей.

Разводняк з 90-х.

Нагадаємо, у Харкові футболісти влаштували жорстку бійку під час матчу.

Раніше в Одесі хлопці жорстоко побили дівчину.