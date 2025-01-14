На популярного украинского певца Wellboy напали в Киеве: в полиции прокомментировали драку

Вчера Антон Вельбой, который выступает под псевдонимом Wellboy, сообщил в своем блоге, что его сильно избили . О подробностях, из-за чего случилась драка, он не уточнять. А сегодня стало известно, что грозит нападавшим.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий, который дали в правоохранительных органах проекту "ЖВЛ представляет" .

"В настоящее время выясняются обстоятельства нападения и по указанному факту начато уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений. Нападающим грозит штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или 200 часов общественных работ, или исправительные работы на срок до одного года", - сказано в сообщении.

На видео этот момент можно посмотреть с 3:19:07.

Что случилось с Wellboy

В понедельник, 13 января, артист вышел в stories и сообщил, что его избили.

Wellboy также написал, что это случилось на улице Басейной в столице.

Он не стал раскрывать подробностей, лаконично написав, что "за девушек нужно бороться".

Затем он показал видео своего лица с огромной шишкой на голове.

Также в ночь с 12 на 13 января Wellboy обратился к медикам за помощью. В справке, которую выдали певцу, значится, что у него диагностировали ушибы мягких тканей.

В следующей stories он поделился фото с полицейскими, которые приехали на вызов после случившегося.

Напомним, Антон Вельбой - украинский певец, композитор, автор песен, участник шоу "X-Фактор" и Национального отбора на Евровидение-2022.

Антон Вельбой (фото: instagram.com/a.wellboy)