Популярного актера обвинили в изнасиловании на съемках фильма

Что известно

Предполагаемое преступление произошло летом 2023 года на вечеринке.

Жертва заявила в иске, что была слишком пьяна, чтобы дать согласие на сексуальный контакт, который совершил с ней Тейс в квартире, арендованной продюсерской компанией в Меце (Франция).

Хотя сам Сэмюэл утверждает, что взаимодействие было по обоюдному согласию, продюсерская компания Avenue B Productions немедленно прекратила производство фильма и приняла быстрые меры, чтобы обеспечить завершение последних нескольких недель съемок.

Сэмюэль Тейс (фото: скриншот с видео)

В результате многократных переговоров было решено возобновить работу (с сохранением принципа невиновности до доказательства вины), однако при условии, что Тейс будет руководить процессом съемок удаленно, избегая физического контакта с актерами и съемочной группой без их предварительного согласия.

Соглашение было достигнуто, и Сэмюэл согласился с этим протоколом для завершения производства фильма.

Важно отметить, что его адвокат, Мари Дозе, сообщила, что ее клиента пока не вызвали в суд и не предъявили ему официальные обвинения в преступлении.

Сэмюэль Тейс (фото: instagram.com/nathaliejoyeux)

Напомним, что фильм "Анатомия падения", где Тейс исполнил роль мужа главной героини, недавно был удостоен двух наград "Золотой глобус".

Актер также внесен в список номинантов на премию Сезар, церемония вручения которой запланирована на конец января.

Однако следует отметить, что в прошлом году Французская академия запретила участие в мероприятиях, связанных с премией, всем кандидатам, которых обвиняют или осуждают за акты сексуального насилия.

В случае подтверждения обвинений Тейс не сможет присутствовать на церемонии, но все равно сохраняет возможность номинации и получения награды.