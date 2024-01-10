Популярного актера обвинили в изнасиловании на съемках фильма

Французский актер и режиссер Сэмюэл Тейс обвинен в изнасиловании члена съемочной группы своего нового фильма "Je Le Jure" ("Я клянусь в этом").
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.
Предполагаемое преступление произошло летом 2023 года на вечеринке.
Жертва заявила в иске, что была слишком пьяна, чтобы дать согласие на сексуальный контакт, который совершил с ней Тейс в квартире, арендованной продюсерской компанией в Меце (Франция).
Хотя сам Сэмюэл утверждает, что взаимодействие было по обоюдному согласию, продюсерская компания Avenue B Productions немедленно прекратила производство фильма и приняла быстрые меры, чтобы обеспечить завершение последних нескольких недель съемок.
Сэмюэль Тейс (фото: скриншот с видео)
В результате многократных переговоров было решено возобновить работу (с сохранением принципа невиновности до доказательства вины), однако при условии, что Тейс будет руководить процессом съемок удаленно, избегая физического контакта с актерами и съемочной группой без их предварительного согласия.
Соглашение было достигнуто, и Сэмюэл согласился с этим протоколом для завершения производства фильма.
Важно отметить, что его адвокат, Мари Дозе, сообщила, что ее клиента пока не вызвали в суд и не предъявили ему официальные обвинения в преступлении.
Сэмюэль Тейс (фото: instagram.com/nathaliejoyeux)
Напомним, что фильм "Анатомия падения", где Тейс исполнил роль мужа главной героини, недавно был удостоен двух наград "Золотой глобус".
Актер также внесен в список номинантов на премию Сезар, церемония вручения которой запланирована на конец января.
Однако следует отметить, что в прошлом году Французская академия запретила участие в мероприятиях, связанных с премией, всем кандидатам, которых обвиняют или осуждают за акты сексуального насилия.
В случае подтверждения обвинений Тейс не сможет присутствовать на церемонии, но все равно сохраняет возможность номинации и получения награды.
Недавно в изнасиловании обвинили брата Майкла Джексона.
Также эксмуж Памелы Андерсон могут посадить в тюрьму из-за подобных обвинений.