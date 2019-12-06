Популярні ліки від діабету виявилися дуже небезпечними

Медичний препарат метаформин, який широко використовується для лікування цукрового діабету, виявився дуже небезпечним. Про це повідомляє видання Dzennik Gazeta Prawna.

Як показали дослідження, препарат метаформин містить в собі небезпечне хімічне з'єднання, яке може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Метаформин поширений по всьому світу і медики призначають його пацієнтам при діабеті другого і першого типів. Цей препарат активує ферменти під назвою АМР-активована протеїнкіназа, які допомагають утримувати рівень цукру в крові в нормі.

Професор Збігнєв Фіялек з Варшавського медичного університету розповів, що метаформин називали чудодійними ліками, які не тільки допомагають при діабеті, але і омолоджують організм і продовжують життя.

Однак більш глибокі дослідження показали, що до складу препарату входять небезпечні речовини, які можуть негативно позначитися на здоров'ї пацієнта. Як повідомляють джерела в Німеччині та Азії, у виробництві цього препарату використовується токсичний хімікат N-нитрозодиметиламин (NDMA), який негативно впливає на печінку і володіє канцерогенним ефектом. Цей хімікат під час лабораторних дослідів вводять щурам для прискорення розвитку раку.

Як пояснює професор Фиялек, раптових смертей або захворювань не буде, однак пацієнти, які тривалий час застосовують цей препарат проти діабету, можуть через кілька років відчути вплив великої дози NDMA.