Популярный заменитель сахара может увеличить риск инфаркта и инсульта: содержится в напитках и йогуртах

Новое исследование, проведенное в Швеции, сообщает, что один из самых популярных заменителей сахара, который содержится в диетических напитках, жевательной резинке и йогурте с низким содержанием сахара, повышает уровень инсулина у животных, потенциально увеличивая риск сердечных приступов и инсульта со временем.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Eurekalert.org.

Что известно о подсластителе в исследовании?

Некоторые исследования показывают, что длительное использование искусственных подсластителей может повысить риск инсульта, сердечных заболеваний и даже преждевременной смерти.

В частности, речь об аспартаме, который примерно в 200 раз слаще сахара. Его добавляют в сладкие газированные напитки, жвачки и некоторые йогурты.

В 2023 году Международное агентство по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения классифицировало аспартам как "возможно канцерогенный для человека".

Для нового исследования мышей кормили пищей, содержащей 0,15% аспартама, ежедневно в течение 12 недель. Это эквивалентно, если бы человек выпивал примерно три банки диетической газировки ежедневно.

У мышей, которых кормили аспартамом, в артериях образовывались более крупные и жирные бляшки, а также наблюдался более высокий уровень воспаления, что является основной причиной сердечных заболеваний.

Зарегистрированный диетолог Стефани Шифф рекомендует исключить из своего рациона искусственные подсластители и сахар.

Если вы болеете сахарным диабетом и вам трудно отказаться от сладких напитков, подумайте о подсластителях на основе стевии без эритритола, который связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта.

Это исследование вызывает беспокойство относительно безопасности искусственных подсластителей в целом. Хотя они часто считаются лучшей альтернативой сахара для людей с диабетом или тех, кто хочет похудеть, они могут иметь свои собственные риски для здоровья.