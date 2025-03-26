Популярный завтрак, которого всеми силами надо избегать: повышает риск инсульта

Какого продукта на завтрак надо избегать?

Независимо от того, едите ли вы гамбургер или сырные чипсы, определенные блюда являются опасными при повышенном холестерине.

Однако популярный завтрак также может душе навредить вашим артериям.

Фармацевт Аббас Канани, предупредил, что следует избегать одного продукта питания, который часто употребляется утром. К счастью, он также предложил альтернативу, полезную для сердца.

"Людям с высоким уровнем холестерина следует избегать выпечки. Они, как правило, содержат много насыщенных жиров, таких как сливочное и растительное масло, имеют добавленный сахар и, как правило, содержат мало питательных веществ", - сообщил эксперт.

Насыщенные жиры, содержащиеся в сдобе, повышают "плохой" холестерин, также известный как холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).

Его избыток в крови может вызвать накопление жирового вещества в артериях, что приведет к их закупорке. Это повышает риск серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания и инсульт.

Что еще хуже, многие люди с высоким уровнем холестерина даже не подозревают, что их уровень слишком высок, пока у них не возникнут эти проблемы.

Какой завтрак выбрать?

Людям, у которых повышенный уровень холестерина, стоит выбирать на завтрак обычный белый йогурт с полезными для сердца начинками.

"Ягоды, такие как ежевика и клубника, особенно полезны, потому что они помогают снизить уровень холестерина в крови в вашем организме", - сказал специалист.

Если вы совсем не можете без сладкого, добавьте небольшое количество меда, который также может быть полезным и помочь повысить уровень холестерина.

Выберите на завтрак йогурт с ягодами (фото: pixabay.com)

Также неплохими вариантами начать вкусный день будут яйца, авокадо, цельнозерновой хлеб, овсянка (но не хлопья).

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