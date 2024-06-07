Популярный вкус чипсов исчезнет с полок магазинов. Вызывает страшную болезнь

Популярный хрустящий вкус запрещен в Европе.

Чипсы – одна из наших любимых соленых закусок. Однако, возможно, вы больше не сможете купить чипсы со вкусом копченого бекона.

Европейский Союз решил постепенно отказаться от искусственных ароматизаторов дыма в течение следующих двух лет. Это связано с потенциальными рисками для здоровья.

В конце апреля 2023 года 27 государств-членов одобрили это решение, причем в течение следующих двух лет будут постепенно выведены из производства ароматизаторы дыма.

Это касается не только чипсов, но и мяса, творога, рыбы и соусов (например, соуса барбекю).

Почему вкус чипсов запрещают?

Согласно отчету Европейской комиссии, потенциальный риск рака был связан с методами экстракции вкуса. Процесс получения ароматизатора известен как пиролиз. Он предусматривает очистку дыма для удаления вредных компонентов, таких как зола и смола. Конечным результатом является жидкий дым, который можно добавлять в пищу. Производители снеков отрицают эти заявления, утверждая, что нет никаких доказательств связи этого процесса с раком.

Исследования Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) связали вкус дыма с генотоксичностью. Генотоксичность, согласно EFSA, способность химического вещества повреждать генетический материал клеток. Это тревожные новости, поскольку изменения или мутации в генетической информации в клетке могут повысить риск развития таких заболеваний как рак и наследственные заболевания.

Кроме того, в случае такого типа токсичности EFSA заявляет, что невозможно определить безопасный уровень потребления. По этой причине общий запрет считался лучшим решением для предотвращения "худших сценариев". У производителей продуктов с использованием ароматизаторов дыма будет переходный период для поиска альтернативного способа ароматизации пищи.