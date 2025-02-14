Популярный препарат для похудения может вызвать полную потерю зрения: что известно

Что показали исследования об Ozempic?

Беспокойство относительно потери зрения в связи с препаратами GLP-1 циркулировало в области медицины уже довольно давно.

Предыдущее исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что у людей, которые использовали семаглутид, в четыре раза чаще развивалось редкое, но страшное заболевание глаз, которое называется неартериальной передней ишемической нейропатией зрительного нерва, или сокращенно NAION.

Но в январе 2025 года новое исследование, опубликованное в журнале JAMA, пошло на шаг дальше.

Исследовательская группа под руководством офтальмолога Брэдли Каца говорит, что и семаглутид (продается под торговыми марками, такими как Ozempic и Wegovy), и тирзепатид (продается под торговыми марками, такими как Mounjaro и Zepbound) могут привести к NAION, а также к двум дополнительным состояниям, связанным со слепотой.

Из девяти пациентов (в возрасте от 37 до 77 лет), которые были оценены в исследовании, у семи было диагностировано NAION после применения препаратов для снижения веса. В исследовании были представлены оба активных ингредиента, семаглутид и тирзепатид.

"Оземпик" и потеря зрения: новое исследование связывает препарат для похудения с серьезными проблемами со зрением

"Оземпик", популярный препарат для похудения, который также используется для лечения диабета 2 типа, оказался в центре внимания из-за нового исследования, которое связывает его с повышенным риском серьезных проблем со зрением, включая потенциальную потерю зрения.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology, обнаружило, что люди, принимающие "Оземпик" (семаглутид), имеют повышенный риск развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии (NAION).

NAION - это редкое заболевание, которое поражает зрительный нерв и может привести к внезапной потере зрения.

Исследование включало данные более 90 000 пациентов с диабетом 2 типа, которые принимали различные препараты для лечения этого заболевания. Результаты показали, что у людей, принимавших "Оземпик", риск развития NAION был в 2,4 раза выше, чем у тех, кто принимал другие препараты.

Важно отметить, что это исследование не доказывает причинно-следственную связь между приемом "Оземпика" и развитием NAION. Однако, оно указывает на необходимость дальнейших исследований для более детального изучения этого вопроса.

Авторы исследования отмечают, что врачи должны быть осведомлены о потенциальном риске развития NAION у пациентов, принимающих "Оземпик". Пациентам, принимающим этот препарат, следует обратиться к врачу, если они замечают какие-либо изменения в зрении, такие как размытость, потеря цвета или проблемы с периферийным зрением.

"Оземпик" - это препарат, который помогает людям с диабетом 2 типа контролировать уровень сахара в крови, а также способствует похудению. Однако, как и любое другое лекарственное средство, он может иметь побочные эффекты. Поэтому важно принимать "Оземпик" только по назначению врача и под его наблюдением.