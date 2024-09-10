Популярные препараты для похудения очень опасны: от них умирают люди

Что нужно знать

Умершие люди внесены в базу данных FAERS (Система отчетности о побочных событиях FDA), которая хранит отчеты о побочных реакциях, проблемах с безопасностью и жалобы на качество лекарств после их поступления на рынок. Эти отчеты могут представлять медицинский персонал, производители и сами пациенты.

Хотя ни одна из смертей не была явно вызвана инъекциями семаглутида, отчеты указывают на то, что они являлись фактором летальных исходов.

Согласно отчету, за последние шесть месяцев количество случаев смерти, в которых упоминаются эти препараты, выросло на 40%.

Отмечается, что в прошлом году женщина из Австралии, которая приняла Ozempic, чтобы сбросить несколько килограммов перед свадьбой своей дочери, умерла от желудочно-кишечного заболевания, которое, как утверждает ее семья, было вызвано лекарством.

С 2018 года система FDA зафиксировала 62 тысяч реакций на препараты для похудения, такие как Ozempic. Основная часть этих реакций была зарегистрирована в течение последних двух лет после обретения популярности семаглутидов.

В базе данных FAERS в общей сложности 10 тысяч реакций были классифицированы как "серьезные" или случаи, когда пациент был госпитализирован или пострадал от события, угрожавшего жизни.

Ozemipc не был одобрен FDA для контроля веса, но одобрен для помощи людям с диабетом 2 типа. Однако в последние годы врачи назначают его не по назначению из-за его всплеска популярности для похудения.

Оземпик создан для диабетиков (Скриншот)

Зачем вообще семаглутид?

Эти препараты первоначально создавались для людей с диабетом 2 типа, поскольку они стимулируют выделение инсулина и снижают уровень сахара в крови после еды. Однако в последние годы наблюдается немало людей, использующих эти препараты для похудения.

На своем веб-сайте Ozempic предупреждает о побочных эффектах, таких как воспаление поджелудочной железы, низкий уровень сахара в крови, проблемы с почками, серьезные аллергические реакции, проблемы с желчным пузырем.

Побочные эффекты, о которых обычно сообщают, включают тошноту, рвоту, диарею и боль в желудке. Ozempic также связывают с потерей зрения!