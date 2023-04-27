Популярное в Украине успокоительное влияет на развитие психических расстройств

О каком препарате идет речь

Одним из самых популярных успокоительных в Украине является Глицин. Он доступный в цене и достаточно эффективный. К тому же купить его можно без рецепта.

Глицин - это одна из двадцати аминокислот, входящих в состав белков. Эта аминокислота расположена в больших клетках спинного мозга, мотонейронах и тормозит потенциал определенного действия.

Глицин может оказывать слабое успокоительное действие из-за влияния на вегетативные центры и центры бодрствования. При употреблении менее 0,5 г работает на уровне плацебо, но доза побольше может иметь совершенно другой эффект.

Препарат "Глицин" может быть опасным для здоровья психики человека

Какие негативные последствия от употребления

В своих исследованиях команда ученых обнаружила, что мыши, у которых есть эта аминокислота, показали стойкость к стрессу. Таким образом, ученые заметили, что глицин может посылать в мозг сигнал замедления, что может способствовать депрессии и тревожности.

Глицин продается в качестве пищевой добавки для улучшения настроения и сна. Это объясняется его способностью по-разному действовать на разные типы клеток. Глицин посылает сигналы замедления в одни типы клеток, одновременно посылая сигналы возбуждения в другие.

Сегодня необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как организм поддерживает правильный баланс аминокислот и как это оказывает влияние на активность клеток мозга.

Однако такое открытие влияния глицина на мозг человека может усовершенствовать лечение депрессии в будущем и способствовать разработке более эффективных препаратов.