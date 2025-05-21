Популярное диетическое мясо приводит к раку: мы все его покупаем

Новое исследование итальянских ученых выявило, что потребление курятины ассоциировано с более высоким риском онкологических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram врача гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.

Что известно об исследовании ученых

Ученые сообщили, что употребление более 300 граммов в неделю ассоциировано с более высоким риском онкологических заболеваний желудочного кишечного тракта (в 2, 27 раза).

Ранее это мясо считалось вполне безопасным. Сейчас при выращивании кур применяется много антибиотиков и гормонов. По словам ученых, продукт перегревается во время приготовлении и это приводит к онкологии.

Что делать с курятиной, стоит ли отказываться?

Евгения Белинская не советует паниковать, потому что обычно бывает, что сначала информация опубликована, а через некоторое время ее могут опровергнуть.

Врач советует выбирать органическую курицу, готовить ее при умеренных температурах, то есть варить, тушить, запекать при температуре не более 140 градусов.

Также надо добавлять в рацион другие белки, например, индейку, рыбу, бобовые, тофу.

"Не делайте курицу королевой рациона", - посоветовала эксперт.