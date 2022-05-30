Ця популярна ягода зможе захистити від недоумства в майбутньому

З'ясувалося, що пацієнти у віці від 50 до 65 років з проблемами пам'яті, які приймали чорничний порошок протягом 12 тижнів, краще справлялися з тестами на IQ.

Чим корисна чорниця

Плід містить велику кількість мікроелементів і антиоксидантів, які називаються антоціанами. Саме вони надають чорниці такий темний колір, а також захищають від радіаційного опромінення та інфекцій.

Проблема деменції (недоумства) зустрічається у літніх людей.

"Ми побачили когнітивні переваги чорниці в попередніх дослідженнях за участю літніх людей і вважаємо, що вона може бути ефективна у молодих людей з резистентністю до інсуліну", - розповів американський експерт професор Роберт Крикорян з Університету Цинциннаті.

Відзначимо, що хвороба Альцгеймера, як і всі хронічні хвороби старіння, розвивається протягом багатьох років, починаючи з середнього віку.

Також чорниця володіє такими перевагами, як зменшення запалення, поліпшення метаболічної функції і збільшення виробництва енергії.

Кому не можна їсти чорницю

Протипоказано їсти ягоду людям, що страждають від панкреатиту або сечокам'яної хвороби, оскільки до складу чорниці входить щавлева кислота. Шкідливо їсти ягоду людям, у яких є захворювання підшлункової залози