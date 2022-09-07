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Ця популярна їжа може привести вас до інсульту: чим її замінити

До інсульту може привести популярна страва (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

З віком збільшується ризик важких захворювань. Так, більшість інсультів трапляються після 55 років. Частково це пов'язано з тим, що наші артерії природним чином стають більш вузькими і твердими, а також забиваються жировими речовинами.

Як і при багатьох інших захворюваннях, те, що ви їсте, може вплинути на ймовірність інсульту, пише Express.

У разі ішемічного інсульту це відбувається через тромб. При геморагічному інсульті лопається ослаблена кровоносна судина головного мозку.

Який продукт варто обмежити в раціоні

Консультант-невролог в центрі реабілітації після інсульту The Wellington Hospital в Лондоні доктор Бал Атвал радить літнім людям уникати вживання червоного м'яса.

Річ у тому, що вживання стейків, сосисок та іншого червоного м'яса з високим вмістом насичених жирів збільшує ризик інсульту.

У літньої людини, яка їсть червоне м'ясо, більше шансів отримати ішемічний інсульт, тому що насичені жири викликають закупорку кровоносних судин, що постачають кров'ю мозок.

"Ці згустки крові зазвичай утворюються в областях, де артерії були звужені або заблоковані жировими відкладеннями, відомими як бляшки", - зазначив експерт.

Щоб запобігти цьому, ви повинні їсти менше червоного м'яса і більше жирної риби і нежирного м'яса.

Птиця, більша частина риби та альтернатива пісному м'ясу, такі як тофу, квасоля та бобові, є найздоровішим джерелом білка, що допомагає знизити ризик.

Це було підтверджено дослідженням, проведеним вченими з Гарвардської школи громадського здоров'я та клівлендської клініки.

У статті, опублікованій в журналі Stroke Online у 2011 році, було виявлено, що у чоловіків, які їли більше двох порцій червоного м'яса щодня, ризик інсульту був на 28% вище, ніж у тих, хто їв близько однієї третини порції щодня.

Інші фактори, що підвищують ризик інсульту, включають:

  • Надлишкова вага
  • Куріння
  • Вживання занадто великої кількості алкоголю
  • Вживання нездорової їжі
  • Спадковість
  • Високий кров'яний тиск
  • Діабет
  • Аритмія
  • Високий вміст холестерину.

Нагадаємо, що ці способи дозволять знизити рівень холестерину природним шляхом без всяких ліків.

До речі, лікарі розповіли, чому підвищується або знижується тиск і які фактори на це впливають.

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