Популярна дитяча каша названа самою шкідливою: провокує хвороби

Як виявилося, далеко не всі каші можуть бути корисні для людського організму. Деякі з них і зовсім чинять шкоду. Лікарі та дієтологи розповіли, від яких круп краще назавжди відмовитися. Серед них — манна каша, якою активно годують дітей. Що в ній такого небезпечного і які ще дві каші варто прибрати з раціону — розповідає видання HealthLine.

Лікарі підкреслюють, що нелюбима багатьма за грудочки, манка займає перше місце в рейтингу найбільш шкідливих каш. Річ у тому, що саме в манній крупі міститься найменше вітамінів, корисних мікроелементів і білка. А ось глютену — білка клейковини, який здатний викликати у дитини схильність до алергії та перешкодити нормальному засвоєнню вітаміну D, заліза, — навпаки, дуже багато. Крім того, манка містить велику кількість фітинової кислоти — речовини, яка заважає засвоюватися кальцію, а при регулярному вживанні — навіть призвести до його дефіциту.

Треба зазначити, що різні сорти манки засвоюються організмом по-різному: так, крупа з маркуванням "М" робиться з м'яких сортів пшениці та вважається найбільш шкідливою. Манка "Т" менш шкідлива, оскільки виробляється з пшениці твердих сортів. Ну, а крупу "МТ" роблять із суміші двох сортів.

Також дієтологи відзначають, що шкоду для організму можуть скласти рисова каша через високий вміст крохмалю. У топ-3 найбільш шкідливих каш потрапила і вівсянка, через те, що в ній міститься велика кількість фітинової кислоти — тієї самої, що вимиває з кісток кальцій. Також у вівсянці дуже мало білка, тому вона практично не дає енергії.

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