Популярная украинская певица сообщила о смерти близкого человека: что известно

Девушка вышла в Stories и сообщила, что умерла ее бабушка Галя, которую все называли дома Геля. Именно в честь нее певица взяла такой псевдоним.

"Не стало моей бабушки. Той самой, что Геля. Но ее голос будет звучать вечно во мне, а я буду нести его по миру", - отметила она в подписи к фото.

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Певица вспомнила, что бабушка всегда чувствовала себя на 25 лет, несмотря на то, что ей было за 80.

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Также она опубликовала трогательное видео, на котором ее бабушка поет песню "Ой, у лузі червона калина похилилася".

Геля Зозуля отметила, что дедушка Коля теперь остался сам.

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Также она отметила, что ее карьера как певицы началась именно благодаря истории любви бабушки и дедушки.

"Моя карьера как певицы началась с их истории любви. Они были вместе 60 лет. Я как-то спонтанно к ним заехала, а они танцуют посреди комнаты у свои 80+", - вспомнила Геля Зозуля.

Певица отметила, что сейчас она переживает сложный период.

Кто такая Геля Зозуля

Геля Зозуля родом из Житомирской области, настоящее имя девушки - Ангелина. Она с детства увлекалась музыкой, играла на фортепиано и бандуре.

Популярность пришла благодаря саркастическому хиту "КоляГаля", который она выложила в TikTok. Клип она сняла за 5 тысяч гривен и пригласила всех родных, в частности дедушку и бабушку, и знакомых. Как результат - более 2 миллионов просмотров.

Свой псевдоним взяла в честь бабушки Гали, которую все в семейном кругу называли Геля, а Зозуля - музыкальный инструмент кукушки.