ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Популярная украинская певица сообщила о смерти близкого человека: что известно

Четверг 28 ноября 2024 15:50
UA EN RU
Популярная украинская певица сообщила о смерти близкого человека: что известно Геля Зозуля (фото: instagram.com/gelya_zozulya)
Автор: Катерина Собкова

Украинская певица Геля Зозуля (настоящее имя - Ангелина), которая стала популярной благодаря хиту "КоляГаля", сообщила трагическую новость - умерла ее бабушка Галя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Девушка вышла в Stories и сообщила, что умерла ее бабушка Галя, которую все называли дома Геля. Именно в честь нее певица взяла такой псевдоним.

"Не стало моей бабушки. Той самой, что Геля. Но ее голос будет звучать вечно во мне, а я буду нести его по миру", - отметила она в подписи к фото.

Популярная украинская певица сообщила о смерти близкого человека: что известно

Скриншот

Певица вспомнила, что бабушка всегда чувствовала себя на 25 лет, несмотря на то, что ей было за 80.

Популярная украинская певица сообщила о смерти близкого человека: что известно

Скриншот

Также она опубликовала трогательное видео, на котором ее бабушка поет песню "Ой, у лузі червона калина похилилася".

Геля Зозуля отметила, что дедушка Коля теперь остался сам.

Популярная украинская певица сообщила о смерти близкого человека: что известно

Скриншот

Также она отметила, что ее карьера как певицы началась именно благодаря истории любви бабушки и дедушки.

"Моя карьера как певицы началась с их истории любви. Они были вместе 60 лет. Я как-то спонтанно к ним заехала, а они танцуют посреди комнаты у свои 80+", - вспомнила Геля Зозуля.

Певица отметила, что сейчас она переживает сложный период.

Кто такая Геля Зозуля

Геля Зозуля родом из Житомирской области, настоящее имя девушки - Ангелина. Она с детства увлекалась музыкой, играла на фортепиано и бандуре.

Популярность пришла благодаря саркастическому хиту "КоляГаля", который она выложила в TikTok. Клип она сняла за 5 тысяч гривен и пригласила всех родных, в частности дедушку и бабушку, и знакомых. Как результат - более 2 миллионов просмотров.

Свой псевдоним взяла в честь бабушки Гали, которую все в семейном кругу называли Геля, а Зозуля - музыкальный инструмент кукушки.

Ранее на фронте погиб известный украинский актер Петр Великий.

Также мы писали, что умер известный барабанщик Рой Хейнс, которого называли одним из самых выдающихся в истории джаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО
Россияне запустили по Украине 188 дронов и ракет. Сколько сбила ПВО