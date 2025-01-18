Популярная певица сделала откровенное заявление о брони артистов: "Есть важная истина"

Что говорит участница Нацотбора на "Евровидение-2025"

Ирина не скрывает, что этот вопрос является довольно сложным, и она не имеет морального права что-то о таком говорить. Однако звезда вспомнила времена Второй мировой войны, когда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вывозил за океан всех художников и культурных деятелей для сохранения наследия страны.

"Это вопрос защиты культуры в каком-то плане. Я не имею полномочий, не имею морального права что-то за это говорить на самом деле. Потому что за это, наверное, должны сказать люди, которые сейчас военные, которые воюют... Если на законодательном уровне пока решено, что артисты национальных театров, филармоний, народные артисты или артисты, которые защищают нашу культуру, они сейчас нужны", - объяснила свое мнение Вихованець.

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Однако артистка отмечает, что остается некомпетентной в этом вопросе, а потому не может решать его.

"Все знаем даже эту историю со Второй мировой, когда Черчилль вывозил за океан всех писателей, литераторов, художников, художников, чтобы было сохранено культурное наследие. То, видимо, в этом есть какая-то важная истина. Но я еще раз подчеркиваю, что я некомпетентна в этом вопросе, я не могу решать", - говорит она.

Знаменитость также рассказала о своем муже Юрии, который работает актером в театре. Она поделилась, что люди охотно посещают такие места, а это значит, культура важна и нужна сегодня.

"Несколько раз в день играют "Коляду" нашу, гуцульский спектакль, или "Наталку Полтавку". Так, видимо, все же людям нужен этот театр и нужно это искусство. И, возможно, действительно стоит, чтобы артисты сейчас были здесь", - делится FIЇNKA.

FIЇNKA с мужем и сыном (фото: instagram.com/fiinka_official)

К слову, Ирина участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2023" с песней "Довбуш", а сейчас - стала 10-й финалисткой Нацотбора по результатам голосования этого года. Знаменитость планирует представить Украину на масштабном песенном мероприятии со своей песней "Культура".

Певицу даже пытались обвинить в плагиате после выхода композиции, однако она отвергает эти завления.

"Они даже не осознают, что этим еще больше делают классных просмотров, потому что людям интересно зайти и послушать. Для меня самой это было сюрпризом, вообще сначала это как мемчик восприняла. Потому что часто делают такие обзоры, не только на песни для "Евровидения". Даже есть каналы специальные, где ищут какой-то плагиат", - сказала селебрити.