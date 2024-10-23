Популярная певица сообщила о гибели брата на фронте (фото)

Украинская исполнительница Лавика, настоящее имя которой Люба Юнак, поделилась в соцсетях трагическим известием. На войне погиб ее брат Юрий.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки рассказывает подробнее, что известно.
В соответствующей публикации звезда назвала защитника "образцом мужества, стойкости, гуманности и интеллигентности". Также она подчеркнула, что он "умел мыслить конструктивно и действовать героически", а еще - был ее "идеалом красоты с детства".
С поста стало известно, что мужчина встал на защиту Родины добровольно и пошел на войну после начала полномасштабного вторжения. Даже в отпусках Юрия тянуло обратно на фронт, ведь он все время хотел помогать своим побратимам.
"Защищал страну по личному желанию с первых дней полномасштабного вторжения и ни разу не пожалел об этом. Терял побратимов, плакал. Падал духом и поднимался снова. Когда имел отпуск - тянуло назад, потому что "мои ребята без меня - как я могу отсыпаться в шелках", - написала Лавика.
"28 лет любви с верным другом в глубинном понимании, любви и уважении. Двое взрослых детей, с корнями его ценностей и доброго сердца. 50 лет земного существования и вечность Героем впереди", - отметила она.
Кроме того, звезда рассказала, что делилась с братом теплыми сообщениями, которые получала от подписчиков.
"Каждым репостом и усилением сбора вы оказывали поддержку. Я ему пересылала все ваши сообщения и благодарности, приветствия и молитвы. Сколько раз за его службу я боялась писать эти слова, ведь поводов было много в Бахмуте, под Изюмом. Конечно, фронт не для каждого.
Но достоинство и человечность для каждого. Поливать грязью государство или руководство, не ударив пальцем для перемен - не за это расплачиваются жизнью другие. За каждым нашим диванным унынием стоит жизнь того, кто верит, чья мать плачет ночью, когда ждет сына", - говорится также в источнике.
Напоследок певица призвала украинцев не забывать донатить, выражать уважение нашим военным и продолжать мыслить критически, а не эмоционально.
"Несмотря на боль и опустошение я хочу, чтобы никогда не очерствело мое сердце, поэтому, конечно, буду продолжать сборы на воинов, но теперь в честь моего Брата. Это будут "Ласточки Юрчика". Спасибо побратимам. Спасибо волонтерам, которые вдохновляли. 15.10.2024. Душа человека живет в его поступках", - написала звезда сцены.
Напомним, Лавике 38 лет. Она - украинская певица, исполняющая песни в жанре поп. Она известна участием в Нацотборе на "Евровидении-2016", а также в "Фабрике звезд 3". Сейчас артистка продолжает свою музыкальную деятельность в составе группы "Bulling", которую создала вместе с Егором Келейниковым.
На днях стало известно, что звезда сериала "Коли ми вдома" потерял родного человека на войне.
Также популярный актер поделился подробностями гибели брата на фронте.