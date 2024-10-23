Популярная певица сообщила о гибели брата на фронте (фото)

Украинская исполнительница Лавика, настоящее имя которой Люба Юнак, поделилась в соцсетях трагическим известием. На войне погиб ее брат Юрий.

Брат Лавики погиб на войне

В соответствующей публикации звезда назвала защитника "образцом мужества, стойкости, гуманности и интеллигентности". Также она подчеркнула, что он "умел мыслить конструктивно и действовать героически", а еще - был ее "идеалом красоты с детства".

С поста стало известно, что мужчина встал на защиту Родины добровольно и пошел на войну после начала полномасштабного вторжения. Даже в отпусках Юрия тянуло обратно на фронт, ведь он все время хотел помогать своим побратимам.

"Защищал страну по личному желанию с первых дней полномасштабного вторжения и ни разу не пожалел об этом. Терял побратимов, плакал. Падал духом и поднимался снова. Когда имел отпуск - тянуло назад, потому что "мои ребята без меня - как я могу отсыпаться в шелках", - написала Лавика.

"28 лет любви с верным другом в глубинном понимании, любви и уважении. Двое взрослых детей, с корнями его ценностей и доброго сердца. 50 лет земного существования и вечность Героем впереди", - отметила она.

Певица Лавика сообщила трагическое известие в соцсетях (фото: instagram.com/lavika)

Кроме того, звезда рассказала, что делилась с братом теплыми сообщениями, которые получала от подписчиков.

"Каждым репостом и усилением сбора вы оказывали поддержку. Я ему пересылала все ваши сообщения и благодарности, приветствия и молитвы. Сколько раз за его службу я боялась писать эти слова, ведь поводов было много в Бахмуте, под Изюмом. Конечно, фронт не для каждого.

Но достоинство и человечность для каждого. Поливать грязью государство или руководство, не ударив пальцем для перемен - не за это расплачиваются жизнью другие. За каждым нашим диванным унынием стоит жизнь того, кто верит, чья мать плачет ночью, когда ждет сына", - говорится также в источнике.

Напоследок певица призвала украинцев не забывать донатить, выражать уважение нашим военным и продолжать мыслить критически, а не эмоционально.

"Несмотря на боль и опустошение я хочу, чтобы никогда не очерствело мое сердце, поэтому, конечно, буду продолжать сборы на воинов, но теперь в честь моего Брата. Это будут "Ласточки Юрчика". Спасибо побратимам. Спасибо волонтерам, которые вдохновляли. 15.10.2024. Душа человека живет в его поступках", - написала звезда сцены.

Защитник пошел на войну добровольцем (фото: instagram.com/lavika)

Напомним, Лавике 38 лет. Она - украинская певица, исполняющая песни в жанре поп. Она известна участием в Нацотборе на "Евровидении-2016", а также в "Фабрике звезд 3". Сейчас артистка продолжает свою музыкальную деятельность в составе группы "Bulling", которую создала вместе с Егором Келейниковым.

Певица Лавика потеряла брата на войне (фото: instagram.com/lavika)