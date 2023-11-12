Популярная бразильская блогерша умерла от эстетической процедуры: что известно

29-летняя Луана Андраде, известная модель и инфлюэнсер в Бразилии, ушла из жизни после хирургического вмешательства, во время которого ей проводили процедуру липосакции для удаления жира в области колена.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.
Через несколько часов после начала операции у Луаны произошла тромбоэмболия легочной артерии.
Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)
Медицинский осмотр обнаружил большой тромбоз, и хотя долгое время модель проходила лечение, ее сердце, к сожалению, не смогло выдержать.
Для девушки это был первый опыт пластической хирургии.
К слову, в Бразилии Андраде пользовалась огромной популярностью, выступая в качестве телезвезды, модели и блогерши.
Луана Андраде (фото: instagram.com/luandradel)
Ее жизнью интересовались более 500 тысяч человек, и ей приписывали дружеские отношения с профессиональным бразильским футболистом Неймаром.
Напомним, недавно мы писали, что скандальную блогершу, катавшуюся по Львову под российскую музыку, выселили из отеля.
Также Alyona Alyona вспомнила, как в детстве ее буллили родители из-за лишнего веса.