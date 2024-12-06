Популярная актриса обвинила в домогательствах Владимира Талашко

Украинская актриса Елена Лавренюк, известная своими ролями в сериалах "Кофе с кардамоном", "Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина" и фильме "Горная женщина: на войне", обвинила народного артиста Украины Владимира Талашко в сексуальных домогательствах.

Так, по словам Елены, что неприятный инцидент произошел во время ее поступления в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, где в то время Владимир Талашко был преподавателем.

Она отметила, что среди ее знакомых было несколько девушек, которые пережили подобные ситуации с артистом, в частности речь идет о домогательствах.

Лавренюк вспомнила, что Талашко приглашал студенток к себе домой под предлогом создания фото для портфолио. Однако во время съемки он требовал, чтобы девушки раздевались.

Владимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

Лавренюк также подтвердила, что посетила квартиру преподавателя, но сразу поняла, что его поведение нарушает ее личные границы, и решила покинуть его дом.

"Когда я поступала в театральный, о преподавателях ничего не знала. Мне сказали, что Талашко - классный педагог. И я к нему на курс подала документы. Позже узнала, что он чуть ли не всех абитуриенток, у которых преподавал на подготовительном, приглашал к себе домой. Мол, хочу сделать тебе фотографии для профессионального портфолио", - поделилась актриса.

"Я помню эту съемку, говорил: ниже-ниже опускай с плеч свитер. Но мне в то время было 20 лет - это мое второе образование. Я просто встала и ушла из той квартиры. Меня никто не задерживал. А какие моральные травмы такие визиты оставили в душе девушек, которые только закончили школу, даже представить трудно", - добавила она.

Владимир Талашко (кадр из фильма)

Несколько лет назад, когда студентки начали рассказывать о домогательствах со стороны преподавателя, Елене позвонили из университета, чтобы проверить правдивость этих показаний. Актриса подтвердила, что все те истории действительно соответствуют реальности.

"Честно говоря, после истории с Талашко, я думала, что меня не примут в вуз. Но он взял на свой курс. И когда мы уже стали студентками, ничего с его стороны больше не наблюдалось. Не было никаких намеков. А когда несколько лет назад сразу несколько девушек заявили о домогательствах, он ушел из университета. Позже мне написала одна из преподавательниц: «Лена, это правда, что рассказывают?» Ответила, что да. У всех девушек была одна и та же история - мы делились подробностями друг с другом впоследствии", - добавила Елена.

Елена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Напомним, недавно о неприятном инциденте с домогательством Владимира Талашко рассказала другая актриса -Татьяна Малкова. Это произошло также в тот период, когда она поступала в университет имени Карпенко-Карого.

По словам артистки, она была среди тех, кого известный актер склонял к раздеванию во время фотосессии.