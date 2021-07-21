Популізм вилазить боком: відомий блогер розніс "Укрзалізницю"

Що ж сталося?

"Погралися і досить. Як завжди популізм вилазить боком", - почав розповідь Васильєв.

Фото: "Укрзалізниця" знову потрапила у скандал (facebook.com/ol.vasilyev)

Так, у вересні 2020 року у Черкасах УЗ запустила дизель-поїзд Черкаси - ім.Т.Шевченка. Тоді на маршруті презентували новий дизель ДПКр3.

Минуло 7 місяців і його зняли з маршруту через нібито низький пасажиропотік. У якості заміни прислали автомотрису PESA 620M. Рейковий автобус поїздив кілька місяців і зник.

А тепер замість комфортних дизель-поїздів їздить вагон 2-класу під тепловозом.

"Така собі деградація... Також це чудо курсує за іншим графіком і не стикується з поїздами "Інтерсіті" по ст. ім.Т.Шевченка, як раніше... Згодом стало відомо, що рейковий автобус забрали на маршрут Київ - Аеропорт "Бориспіль" де збільшився пасажиропотік. Черкащани, тримайте заміну..." - написав Олег.

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