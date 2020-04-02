Попросили надіти маски: в Кропивницькому неадеквати закидали камінням автобус

Карантин в Україні через коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною того, що люди розбили скло в автобусі, тому що їх не пускали без масок

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. При цьому його продовжили до 24 квітня. В країні ввели обмеження на користування громадським транспортом, і без масок пасажирів не пускають. При цьому деякі люди ведуть себе дуже агресивно і ігнорують правила.

У Кропивницькому чоловік і жінка зайшли в автобус, але кондуктор попросив їх надіти спочатку маки. Після цього місцеві жителі вийшли з салону і розбили лобове скло цеглою, а також спробували вибити двері автобуса. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

Автобус розбивали У Кропивницькому чоловік та жінка, через прохання кондуктора одягти маски, розбили лобове скло автобуса. Про це розповів заступник міського голови Олександр Вергун. Подія сталася на 103 маршруті, в автобусі А 26. Двоє пасажирів на кінцевій зупинці, зайшли до салону. Кондуктор зауважила, що, через карантинні заходи, проїзд в автобусі можливий лише в масках. Чоловік та жінка вийшли з автобуса, почали вибивати лобове скло та двері. А вже за кілька секунд поцілили в лобове скло цеглиною. - Автобус довелось зняти з рейсу, - розповів Олександр Вергун, - тепер на відновлення транспортного засобу треба 16 тисяч гривень. Все, що відбувалось зафіксували камери відеоспостереження. Водій викликав поліцію. А за інформацією директора ПП «Олікс» Дмитра Вінницького схожа історія сталась і на 44 маршруті. Водій маршрутного таксі з сімома пасажирами відмовився брати чоловіка на зупинці, і той жбурнув в маршрутку камінням. Опубліковано Міська рада міста Кропивницького Четвер, 2 квітня 2020 р.

У Кропивницькому розбили лобове скло автобуса (відео: facebook.com/krrada.official)

За словами Вергуна, через пошкодження автобус довелося зняти з рейсу. Інцидент стався на 103 маршруті, в автобусі А26. Тепер на ремонт транспортного засобу потрібно 16 тисяч гривень.

Після пригоди водій автобуса викликав поліцію. Правоохоронці заявили, що встановлено особу жінки, і проти неї вже відкрито кримінальне провадження за хуліганство.

Нагадаємо, що за порушення режиму самоізоляції через коронавірус на сьогодні в України вже накладені штрафи на 130 осіб, які повернулися з-за кордону і відмовився знаходиться на самоізоляції 14 днів.

При цьому поліція Києва склала 60 адміністративних протоколів за порушення режиму обсервації. За дане порушення вже оштрафовані п'ять чоловік на 17 тисяч гривень.