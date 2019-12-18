Попросила дати квиток: у Херсоні водій погрожував жінці викинути її з маршрутки

У Херсоні маршрутник розлютився на пасажирку через те, що вона попросила видати їй квиток
У Херсоні водій маршрутки погрожував жінці, що викине її з салону за те, що вона попросила водія видати їй квиток. Про цей інцидент йдеться на Facebook-сторінці групи "Транспорт Херсона".
Інцидент стався в понеділок, 16 грудня, на маршруті №20. Жінка попросила дати їй квиток, але після цих слів водій почав погрожувати пасажирці і заявив, що викине її з салону.
Коли жінка включила камеру і почала все записувати на відео, водій вискочив зі свого місця і заявив, щоб вона вимкнула запис, але потім він повернувся на своє місце і більше нічого їй не говорив. Квиток він так і не видав, але гроші за поїздку теж не взяв
На місце інциденту викликали поліцію, і жінка написала заяву на водія.
Заява потерпілої (фото: facebook.com/transport.ks.ua)
Думка користувачів мережі з цього приводу розділилися. Деякі люди стали на бік водія, а деякі, навпаки, не розуміють, як його можна захищати.
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