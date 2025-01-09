Попрощайтесь с рисом: замените его на это зерно и улучшите здоровье кишечника и костей
Рис является основным продуктом питания во многих культурах по всему миру, но в последние годы растет интерес к более питательным альтернативам, которые могут предложить дополнительные преимущества для здоровья.
Чем можно его заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Чем заменить рис
Одним из таких зерен, которое приобрело популярность, является киноа, псевдозлаковая культура, которая не только может заменить рис в различных рецептах, но также обеспечивает важные преимущества для здоровья кишечника и костей.
Одним из таких зерен, которое приобрело популярность, является киноа, псевдозлаковая культура, которая не только может заменить рис в различных рецептах, но также обеспечивает важные преимущества для здоровья кишечника и костей.
Почему именно киноа?
Киноа (Chenopodium quinoa) происходит из Анд и культивируется в течение тысяч лет. Его часто считают суперпродуктом из-за его исключительного пищевого профиля.
Вот несколько причин, почему стоит подумать о замене риса на киноа:
Полноценные белки
Киноа является полноценным источником белка, то есть содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму. Это особенно полезно для вегетарианцев и веганов.
Богат питательными веществами: он содержит необходимые витамины и минералы, такие как магний, железо, цинк и витамины группы В.
Высокое содержание клетчатки
Киноа богата клетчаткой, которая помогает способствовать здоровому пищеварению и поддерживать регулярный стул. Диета с высоким содержанием клетчатки связана с меньшим риском желудочно-кишечных заболеваний.
Природные пребиотики
Клетчатка в киноа действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике и способствуя здоровому микробиому.
Основные минералы
Киноа является отличным источником таких минералов, как кальций, магний и фосфор, которые имеют решающее значение для поддержания крепких и здоровых костей.
Антиоксиданты
Содержит антиоксиданты, такие как кверцетин и кемпферол, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить от заболеваний костей.
Хотя рис может быть частью сбалансированной диеты, переход на киноа может принести значительные преимущества для здоровья кишечника и костей.
Кроме того, разнообразие в вашем рационе является ключом к получению всех необходимых питательных веществ. Всегда проконсультируйтесь с медицинским работником или диетологом, прежде чем вносить кардинальные изменения в свой рацион, особенно если у вас уже есть заболевания или какие-то проблемы с питанием.
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