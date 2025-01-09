Попрощайтесь с рисом: замените его на это зерно и улучшите здоровье кишечника и костей

Рис является основным продуктом питания во многих культурах по всему миру, но в последние годы растет интерес к более питательным альтернативам, которые могут предложить дополнительные преимущества для здоровья.

Чем можно его заменить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Чем заменить рис

Одним из таких зерен, которое приобрело популярность, является киноа, псевдозлаковая культура, которая не только может заменить рис в различных рецептах, но также обеспечивает важные преимущества для здоровья кишечника и костей.

Одним из таких зерен, которое приобрело популярность, является киноа, псевдозлаковая культура, которая не только может заменить рис в различных рецептах, но также обеспечивает важные преимущества для здоровья кишечника и костей.

Почему именно киноа?

Киноа (Chenopodium quinoa) происходит из Анд и культивируется в течение тысяч лет. Его часто считают суперпродуктом из-за его исключительного пищевого профиля.

Вот несколько причин, почему стоит подумать о замене риса на киноа:

Полноценные белки

Киноа является полноценным источником белка, то есть содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму. Это особенно полезно для вегетарианцев и веганов.

Богат питательными веществами: он содержит необходимые витамины и минералы, такие как магний, железо, цинк и витамины группы В.

Высокое содержание клетчатки

Киноа богата клетчаткой, которая помогает способствовать здоровому пищеварению и поддерживать регулярный стул. Диета с высоким содержанием клетчатки связана с меньшим риском желудочно-кишечных заболеваний.

Природные пребиотики

Клетчатка в киноа действует как пребиотик, питая полезные бактерии в кишечнике и способствуя здоровому микробиому.

Основные минералы

Киноа является отличным источником таких минералов, как кальций, магний и фосфор, которые имеют решающее значение для поддержания крепких и здоровых костей.

Антиоксиданты

Содержит антиоксиданты, такие как кверцетин и кемпферол, которые могут помочь уменьшить воспаление и защитить от заболеваний костей.

Хотя рис может быть частью сбалансированной диеты, переход на киноа может принести значительные преимущества для здоровья кишечника и костей.

Кроме того, разнообразие в вашем рационе является ключом к получению всех необходимых питательных веществ. Всегда проконсультируйтесь с медицинским работником или диетологом, прежде чем вносить кардинальные изменения в свой рацион, особенно если у вас уже есть заболевания или какие-то проблемы с питанием.