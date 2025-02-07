Поплавского обвинили в секс-домогательствах: "В лес не вывезли, хотя могли"

По словам девушки, она искренне рада, что студенты учебных заведений больше не боятся публично говорить о домогательствах и недопустимом поведении некоторых преподавателей и других работников. Свою же историю Владислава начала с того, что в прошлом она была расстроена из-за того, что не поступила в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого.

"Потом я таки поступила, но в другой. Туда, где вместо экзаменов работают официантками в заведениях вдоль трассы или круглосуточно выполняют другие задачи за 5 тысяч в месяц (отказаться нельзя, если хочешь диплом)", - отметила автор поста.



Первая часть поста (скриншот)

Она не стала прямо писать, о каком учебном заведении идет речь (но в самом конце текста оставила хэштег КНУКиИ). Владислава отметила, что ее группе очень повезло с преподавателями, ведь не было ни унижений, ни домогательств. Но был инцидент, который произошел во время ее обучения.

"У меня все было просто. Январь, девять вечера, первый локдаун, третий курс и мне 19. Я еду в машине и охранник просит включить "режим полета" и на вопрос зачем отвечает "чтобы не искали". По карте я вижу, что мы уже где-то за Киевом. Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девушек, висит халатик на плечиках и ванная комната. Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь - на меня кричат матом", - написала Коренная.

"Раскладывают передо мной несколько телефонов и начинают звонить подчиненным, выключая микрофон и рассказывая мне кого он, когда и как. И что все женщины, которые занимают должности, просто "тр*хались" с ним. Hennessy я разбавляю колой, слушаю, что "на таких как я только алкоголь переводить", заваривают чай и говорят пить на брудершафт. Когда я отклоняюсь чтобы меня не поцеловали - ступор, покраснение и на меня снова кричат матом", - добавила она.



Вторая часть поста (скриншот)

По словам автора поста, потом ей пришлось идти играть в бильярд "на поцелуй или на 100 долларов". Владислава отметила, что на тот момент у нее было всего 500 гривен, а сама она "пришла в приемную попросить дать место в общежитии, на которое и так у нее было право".

"Я отвечаю в очередной раз, что этого не будет и могу только отдать последние 500 гривен. Но схема игры очень проста - если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два. Слава Богу или моему острому языку - со мной очень быстро устаешь, потому что на одно слово я отвечу 10 своих. И без страха в глазах, хотя морально ситуацию выдерживать сложно. Когда я понимала, что меня начинает трусить от стресса так, что я не могу справиться - попросила уехать", - продолжила автор поста.

"Из хорошего - мне вызвали водителя и попросили позвонить на следующий день, чтобы сниматься в университетских тик-токах. На утро я очень боялась, что меня отчислят, если я не позвоню. И я позвонила, сказала, что заболела и не хочу никого заражать. Локдаун был тогда очень кстати. А ситуацию я боялась рассказывать, только среди своих. Но, как оказалось, я очень классно ускользнула. Потому что были девушки, с которыми это произошло в 17, и все было не так скромно, как у меня. Ну, и из хорошего, в лес меня тоже не вывезли, хотя могли", - также написала она.

После этого она продолжила учебу, а потом "ни дня не хотела вспоминать свои студенческие годы".

В комментариях под постом у автора начали спрашивать, о ком именно она писала. И Владислава написала: "Повлавский".

Комментарии под постом (скриншот)

"Я слышала абсолютно идентичную историю 15 летней давности. И про охранника, и про лес, и про игровую комнату... И даже, если бы вы не сказали кто это, я уже знала, что это Поплавский", - говорится в одном из комментариев.

Сам "поющий ректор" не реагирует на публичные обвинения и не говорит об этой теме в своих соцсетях.