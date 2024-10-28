Диетолог назвала добавку, которая замедляет процессы старения в организме

Диетолог назвала один фермент (диетическую добавку), который обладает антиоксидантным действием, помогает предотвратить преждевременное старение организма, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
О чем идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и антиэйдж-специалиста Ольгу Маллиани в Instagram.
Диетолог рассказала, что ресвератрол (RES) - это полифенол с природными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он в изобилии содержится в растениях, например, в винограде.
Какими же полезными свойствами обладает ресвератрол?
Ольга привела один интересный пример новых исследований о действии ресвератрола.
Интересно, знаете ли вы чего тело матери не отторгает ребенка, как инородное тело, являющееся нормальной функцией иммунной системы, на протяжении всей беременности?
Это происходит благодаря тому, что клетки, находящиеся между матерью и плодом, производят особый фермент с очень сложным названием, название его просто ИДО-1, включающий функцию инактивации иммунной системы матери, в результате чего ее организм не отторгает плод. Также можно лечить аутоиммунные заболевания (когда клетки собственного тела атакуются иммунной системой) путем активации этого фермента.
С помощью ресвератрола. Доза в 1000 мг активирует ИДО-1, который отключает иммунную агрессию по отношению к своим клеткам.
Кстати, диетолог назвала ужин, который остановит старение украинцев.
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