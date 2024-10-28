Диетолог назвала добавку, которая замедляет процессы старения в организме
Диетолог назвала один фермент (диетическую добавку), который обладает антиоксидантным действием, помогает предотвратить преждевременное старение организма, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
О чем идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и антиэйдж-специалиста Ольгу Маллиани в Instagram.
Главный антивозрастный агент
Диетолог рассказала, что ресвератрол (RES) - это полифенол с природными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он в изобилии содержится в растениях, например, в винограде.
Какими же полезными свойствами обладает ресвератрол?
- способствует улучшению кровообращения, снижает уровень "плохого" холестерина и повышает уровень "хорошего", уменьшая риск сердечных заболеваний.
- помогает снижать уровень системного воспаления в организме, что неоценимо для пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями.
- нейтрализует свободные радикалы, защищая клетки от повреждений и замедляя процессы старения. Это очень касается курящих
- стимулирует метаболические процессы, снижает уровень глюкозы в крови и повышает чувствительность к инсулину.
- обладает нейропротекторными свойствами, что способствует улучшению памяти и когнитивных способностей, используется при лечении диабетической нейропатии.
Ольга привела один интересный пример новых исследований о действии ресвератрола.
Интересно, знаете ли вы чего тело матери не отторгает ребенка, как инородное тело, являющееся нормальной функцией иммунной системы, на протяжении всей беременности?
Это происходит благодаря тому, что клетки, находящиеся между матерью и плодом, производят особый фермент с очень сложным названием, название его просто ИДО-1, включающий функцию инактивации иммунной системы матери, в результате чего ее организм не отторгает плод. Также можно лечить аутоиммунные заболевания (когда клетки собственного тела атакуются иммунной системой) путем активации этого фермента.
Как же можно активировать этот чудо-фермент
С помощью ресвератрола. Доза в 1000 мг активирует ИДО-1, который отключает иммунную агрессию по отношению к своим клеткам.
Кстати, диетолог назвала ужин, который остановит старение украинцев.
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