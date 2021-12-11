Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі: поради від професійних гонщиків
З настанням зими в Україні, потрібно бути обережними на "слизькій" дорозі. Тому українські автоспортсмени дали кілька порад новачкам щодо особливостей водіння у зимовий період.
Про це розповіли у сюжеті "ДжеДАІ" на телеканалі "2+2".
Як керувати слизькою дорогою
Так, є кілька важливих правил для водіння слизькою дорогою, які можуть урятувати життя.
Зокрема, обов'язково потрібно зменшити швидкість та збільшити дистанцію.
"Насамперед ми повинні зрозуміти, що коефіцієнт зчеплення покришок з дорожнім покриттям набагато гірший. Тому гальмівний шлях буде довшим", - розповів автоспортсмен Андрій Яроменко.
Також не усі до кінця розуміють, як долати слизькі ділянки дороги.
За словами гонщиків, однією з головних помилок "слизької" їзди є "газування" на поворотах.
"Багато хто влітку їздить неправильно, але коли асфальт сухий та чистий, він прощає ці помилки. І люди думають, що це правильно, а потім, коли випадає сніг чи дощ, починаються проблеми", - сказав автоспортсмен Сергій Гусєв.
Важливо не забувати й про пішоходів, які теж нерідко створюють загрози аварії. Як відомо, вони можуть переходити дорогу у недозволених місцях. Вдень їх можна легко побачити, але у темний час доби можуть виникнути проблеми.
Як відомо, в Україні за 10 місяців 2021 року сталося 154 тисячі ДТП, а взимку ця цифра лише збільшуватиметься. Однією із причин зимових аварій поліцейські називають небажання водіїв міняти шини на зимові.
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