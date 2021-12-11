Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі: поради від професійних гонщиків

З настанням зими в Україні, потрібно бути обережними на "слизькій" дорозі. Тому українські автоспортсмени дали кілька порад новачкам щодо особливостей водіння у зимовий період.

Про це розповіли у сюжеті "ДжеДАІ" на телеканалі "2+2".

Як керувати слизькою дорогою

Так, є кілька важливих правил для водіння слизькою дорогою, які можуть урятувати життя.

Зокрема, обов'язково потрібно зменшити швидкість та збільшити дистанцію.

"Насамперед ми повинні зрозуміти, що коефіцієнт зчеплення покришок з дорожнім покриттям набагато гірший. Тому гальмівний шлях буде довшим", - розповів автоспортсмен Андрій Яроменко.

Також не усі до кінця розуміють, як долати слизькі ділянки дороги.

За словами гонщиків, однією з головних помилок "слизької" їзди є "газування" на поворотах.

"Багато хто влітку їздить неправильно, але коли асфальт сухий та чистий, він прощає ці помилки. І люди думають, що це правильно, а потім, коли випадає сніг чи дощ, починаються проблеми", - сказав автоспортсмен Сергій Гусєв.

Важливо не забувати й про пішоходів, які теж нерідко створюють загрози аварії. Як відомо, вони можуть переходити дорогу у недозволених місцях. Вдень їх можна легко побачити, але у темний час доби можуть виникнути проблеми.

Як відомо, в Україні за 10 місяців 2021 року сталося 154 тисячі ДТП, а взимку ця цифра лише збільшуватиметься. Однією із причин зимових аварій поліцейські називають небажання водіїв міняти шини на зимові.