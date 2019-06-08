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Потрапив у реанімацію з інсультом: в Харкові під час зйомок напали на журналіста


У зіткненнях на ринку "Барабашово" постраждало дев'ять осіб

У Харкові на ринку "Барабашово" сталися зіткнення між підприємцями та активістами. Так, невідомі накинулися на оператора "24 каналу" Вадима Макарюка: залили очі газом, розбили обличчя, розбили камеру і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом. Зараз журналіст перебуває у важкому стані. Про це повідомляє "24 канал".

Як повідомляє Анна Черненко, кореспондентка, яка у той час працювала разом з оператором на місці події, припустила, що напад пов'язаний з можливою кримінальною відповідальністю після ідентифікації особи нападників.

"Наскільки мені відомо, там було кілька громадських силових організацій. Він мені розповів, що його з камерою, коли він утік від цього натовпу, наздоганяли і били, у нього розбите обличчя", – додала журналістка.

Очевидці події відразу викликали поіліцію. Вони будуть вивчати відео з навколишніх камер спостереження.

Слід нагадати, що в результаті конфлікту на території торгового центру "Барабашово" в Харкові в п'ятницю ввечері, 7 червня, постраждали 9 осіб. У поліції повідомляють, що група невідомих, близько 50 чоловік, зайшла на територію ринку для з'ясування спору майнового характеру з підприємцями. Згодом переговори перейшли в конфліктну ситуацію.

Нагадаємо, що раніше під Києвом під час зіткнення двох маршруток постраждали 26 осіб.

Раніше ми писали, що при зіткненнях під Одеським медуніверситетом постраждали 28 людей.

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