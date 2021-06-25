Як зрозуміти, що ви підхопили "індійський" штам коронавірусу: медик дав відповідь

Особливістю даного штаму є дуже швидке поширення в колективах і сім'ях.

"Поки у нас тиша, але нам вже потрібно готуватися. З 22 червня Росія відновлює авіасполучення з Туреччиною, тому можливість отримати новий штам на відпочинку знову зросте", - зазначив Жиравецький.

Експерт також зазначив, у тих, хто вже перехворів коронавірус і у них є антитіла, шанси знову заразитися дуже мізерні.

Крім того, він дав кілька корисних порад: