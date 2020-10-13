Як зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус: головні ознаки

Коронавірус можна перенести безсимптомно і навіть не зрозуміти цього
Коронавірус в деяких випадках можна сплутати з ГРВІ або грипом, але є у нього специфічні ознаки. Зараз багато людей задаються питанням, чи не перехворіли вони вже на коронавірус, не знаючи про це?
Звичайно ж, можна здати ІФА-тест на антитіла, але є й інші ознаки, пише anews.com.
Згадайте, що ви відчували під час хвороби. До найбільш вірогідних ознак медики відносять наступні симптоми:
Медики кажуть, що шанси того, що у вас точно був коронавірус, вище, якщо ви контактували з зараженою людиною.
Нагадаємо, що в Україні після вихідних знову почала зростати кількість людей, що перехворіли на коронавірус. За останню добу цифра перевалила за п'ять тисяч. Всього нових інфікованих на ранок 13 жовтня 5133 людини.
У зв'язку з цим Максим Степанов зробив заяву, чи буде в Україні тотальний карантин чи ні.