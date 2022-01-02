Як зрозуміти, що ви перебуваєте в токсичних стосунках: психологи назвали 7 "маячків"

Вона зазначає, що на перших етапах відносин присутня хімія. Людей тягне одне до одного, вони хочуть обніматися, цілуватися, частіше знаходиться разом в ліжку. Саме так проявляється хімічна залежність і вона – природна.

Але з часом така прихильність одне до одного може перерости в патологію і це сильно почне ускладнювати відносини в парі.

Жертва і тиран

Один партнер підкоряється, а другий проявляє агресію. Умовно агресор говорить своєму партнерові: "Ти ніхто. Я на тебе злюся". Жертва зазвичай лякається, починає погоджуватися і підкорятися. Така модель відносин ще називається "дитина і дорослий" і це явна патологія.

У нормальних відносинах обидва партнери знаходяться на позиції дорослих. Вони можуть відкрито висловлювати свою думку, заперечувати, проявляти емоції та не боятися, що партнер буде сприймати це агресивно.

Приховування емоцій

Якщо доводиться приховувати свої емоції, образу ховати за посмішкою, стримувати сльози – це патологія. Згодом ці емоції починають накопичуватися всередині й це все виливається у величезний скандал або хвороби.

У нормальних стосунках потрібно висловлювати свої емоції. Це потрібно робити так, щоб не образити свого партнера. Дорослі люди повинні промовляти вголос все, що відчувають один до одного або поруч один з одним.

Зчитування думок

Дуже погано, коли людина не запитує свого партнера про бажання або емоції, а приписує йому свої власні думки, своє бачення ситуації. А другий партнер, своєю чергою, мовчить і приймає таку модель поведінки – це теж патологія.

У нормальних відносинах обидва партнери розмовляють і діляться своїми бажаннями та уподобаннями.

Емоційне насильство

Такі прояви дуже схожі на булінг, але часто ховаються за безневинними фразами "Я пожартував". Найчастіше це виражається в дуже жорсткій критиці, яка подається у вигляді дружнього жарту: "Ти негарна. Тобі не йде ця сукня. Ти погано готуєш. Ти погана в сексі".

Таке не подається прямо, а завуальовано, супроводжується фразами типу: "але ти все одно мені подобаєшся". Партнер починає з часом вірити в такі фрази та починає пригнічувати свою особистість.

Йому здається, що він більше нікому не буде потрібен, його ніхто не полюбить і тому розірвати відносини з тим, хто його ображає, не ризикує.

У нормальних відносинах такі жарти недоречні, а спроби обговорити якісь конкретні недоліки зазвичай містять в собі бажання допомогти. Висловлювати своєму партнерові жартома, з підтекстами - це патологія.

Самотність

У таких відносинах у людини коло починає поступово замикатися на колі спілкування свого партнера. Або ж постійно виникають заборони про те, щоб піти на роботу, зайнятися хобі. Партнер вимагає проводити весь час тільки з ним і скрізь бувати тільки в його компанії.

Це призводить до стану тривожності, депресії, сонливості та моторошного страху втратити свого партнера і разом з ним – все свого життя.

У нормальних відносинах є достатньо простору на друзів, хобі, роботу, спілкування та особистий простір. Відчуття свободи у відносинах дуже важливо.

Перекладання відповідальності

У соціумі вже давно існує поділ на жіночі та чоловічі обов'язки та відповідальність. Це призводить до сильного перекосу, і такі партнери найчастіше не можуть подбати про себе самостійно в певних сферах життя.

Чоловік не в змозі приготувати вечерю для всієї родини, якщо жінка захворіла. А жінка не може вирішити якісь завдання або прогодувати себе самостійно за відсутності чоловіка.

У нормальних відносинах кожен партнер може самостійно подбати про всі сфери життя і зробити все, що йому необхідно. Тут варто повністю виключити слово "повинен", оскільки партнери повинні надихати один одного і мати бажання піклуватися один про одного, а не вимагати цього від партнера.

Порушення або втрата особистих кордонів

У відносинах часто починають стиратися межі "я", які замінюються "ми". З одного боку, добре, коли пари починають сприймати себе чимось цілим. Але дуже погано, коли у відносинах починають нехтувати потребами однієї людини заради іншої.

Поступово починає губитися свобода, воля і жага до життя. Спочатку це все може маскуватися за добрими намірами: "Я все роблю для тебе. Я краще знаю, що тобі потрібно". І це патологія.

У нормальних відносинах у людей є свої власні кордони, вони знають правила і бажання не дозволяють їм за них заходити. Але для цього потрібно спочатку повністю вивчити самого себе.

Важливо! У будь-яких відносинах може бути непросто, трапляються сварки та непорозуміння. Однак, ви повинні відчувати себе комфортно і щасливо поруч з іншою людиною. Якщо на питання про те, чи ви щасливі, ваша відповідь негативна, то варто задуматися. З вашими відносинами явно щось не так.