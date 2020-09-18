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Як зрозуміти, що у вас COVID-19: вчені поновили симптоми

Автор: Людмила Жукова

Вчені розповіли про послідовність симптомів коронавірусу

Американські вчені розповіли про перші симптоми коронавірусу у хворих. Згідно з новим дослідженням, спочатку повинна підвищиться температура тіла.

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Як повідомляє журнал Frontiers in Public Health, вчені з Південно-Каліфорнійського університету аналізували показники більш ніж 55 тисяч підтверджених випадків коронавірусу в Китаї, зібрані Всесвітньою організацією охорони здоров'я з 16 по 24 лютого. Вони також вивчили набір даних майже 1100 випадків, які були зібрані з 11 грудня по 29 січня китайською групою експертів.

У результаті вчені відновили послідовність симптомів при COVID-19. Отже. Спочатку у людини підвищується температура тіла, потім з'являється кашель і біль у м'язах, потім нудота і діарея. Завдяки новим дослідженням та інформації про послідовність симптомів, можна визначити, грип у людини або коронавірус.

За словами вчених, порядок появи симптомів має велике значення. Це допоможе встановити правильний діагноз.

"Знання того, що кожне захворювання розвивається по-різному, означає, що лікарі можуть швидше визначити, чи є у когось COVID-19 або інше захворювання, що це може допомогти їм прийняти найбільш правильне рішення для лікування", - повідомив автор дослідження Джозеф Ларсен.

Як ми раніше писали, в Україні тепер буде нова вакцина від грипу, яка повинна з'явиться в аптеках країни вже через тиждень.

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