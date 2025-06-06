Японский метод ходьбы, который снижает давление и способствует похудению

В Японии существует техника ходьбы "12-3-30", которая способствует снижению артериального давления, ускорению метаболизма и более эффективному похудению. Ее суть - в чередовании темпа и ритма шагов, что активизирует работу сердечно-сосудистой системы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Women's health.
Японская техника интервальной ходьбы включает интервалы быстрой и умеренной ходьбы с целью улучшения сердечно-сосудистой формы, метаболизма и здоровья.
Методика объясняется следующим образом:
Исследователь Хироши Ноуза изучал влияние интервальной ходьбы и обнаружил улучшение аэробной способности, мышечной силы и снижение артериального давления в состоянии покоя.
Высокоинтенсивная интервальная ходьба может защитить от возрастного повышения артериального давления и снижения силы мышц бедра.
Максимальный пульс во время физических нагрузок рассчитывается по простой формуле: 220 - возраст человека.
Это ориентировочное значение, которое используется для определения предела частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки. Например, если человеку 30 лет, то рассчитать максимальный пульс нужно так: 220 - 30 = 190 уд/мин.
Тренировки с частотой сердечных сокращений выше этого уровня могут быть опасными. Рекомендуется тренироваться на уровне, который соответствует вашему уровню физической подготовки и здоровью сердца.
Если у вас нет фитнес-трекера, который измеряет частоту сердечных сокращений, стремитесь довести себя до уровня нагрузки 7 или 8 из 10, при котором разговаривать будет сложно во время ходьбы.
Это один из тех трендов, который не только доступен, но и подтвержден исследованиями, что делает его отличным для большинства людей, которые стремятся улучшить свое здоровье.
Он имеет низкий уровень нагрузки и может быть настроен в соответствии с широким диапазоном уровней физической подготовки, поэтому он особенно полезен для пожилых людей или тех, кто имеет травмы, которые препятствуют им заниматься высокоинтенсивными упражнениями.
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