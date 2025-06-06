Японский метод ходьбы, который снижает давление и способствует похудению

Детали техники

Японская техника интервальной ходьбы включает интервалы быстрой и умеренной ходьбы с целью улучшения сердечно-сосудистой формы, метаболизма и здоровья.

Методика объясняется следующим образом:

ходите быстрым темпом в течение 3 минут: примерно 70-85% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений. Вы должны иметь возможность говорить, но непрерывный разговор может быть для вас сложным

далее ходите в более неторопливом темпе в течение 3 минут и позвольте своему пульсу снизиться до 40-50%

повторите циклы 5 раз, в общем 30 минут

Преимущества для здоровья

Исследователь Хироши Ноуза изучал влияние интервальной ходьбы и обнаружил улучшение аэробной способности, мышечной силы и снижение артериального давления в состоянии покоя.

Высокоинтенсивная интервальная ходьба может защитить от возрастного повышения артериального давления и снижения силы мышц бедра.

Максимальный пульс во время физических нагрузок рассчитывается по простой формуле: 220 - возраст человека.

Это ориентировочное значение, которое используется для определения предела частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки. Например, если человеку 30 лет, то рассчитать максимальный пульс нужно так: 220 - 30 = 190 уд/мин.

Тренировки с частотой сердечных сокращений выше этого уровня могут быть опасными. Рекомендуется тренироваться на уровне, который соответствует вашему уровню физической подготовки и здоровью сердца.

Если у вас нет фитнес-трекера, который измеряет частоту сердечных сокращений, стремитесь довести себя до уровня нагрузки 7 или 8 из 10, при котором разговаривать будет сложно во время ходьбы.