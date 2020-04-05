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Японія буде безкоштовно постачати ліки від коронавіруса в інші країни

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 22:17
Японія буде безкоштовно постачати ліки від коронавіруса в інші країни
Коронавірус 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Коронавірус заразив людей по всьому світу і Японія закінчує клінічні випробування ліків

Коронавірус в Україні зафіксований у 1308 осіб, з них 32 людини померли через ускладнення, які викликав COVID-19. Весь світ працює над створенням вакцини і ліків від інфекції, і Японія досягла в цьому певних успіхів.

В країні висхідного сонця заговорили про нові можливості противірусного препарату Avigan, який відомий ще з кінця минулого століття. Його використовують проти серйозних вірусних інфекцій, але в основному при важких випадках грипу, коли звичайна терапія вже безсила.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Суга Йосохидэ заявив про обнадійливі результати в лікуванні хворих коронавірусом. За його словами, до них звернулися близько 30 країн, які хочуть отримати Avigan.

Німеччина планує оптову закупівлю даного препарату. При цьому зараз йде обговорення того, щоб безкоштовно постачати препарат тим країнам, яким він потрібен.

В даний час проходять клінічні дослідження препарату. Планується, що в червні відбудеться реєстрація ліків, як препарату проти COVID-19.

Варто зазначити, що Avigan використовували лікарі в лікарнях Уханя і Шеньчженя. При цьому хворі одужували вже через 4 дні після прийому препарату, без нього лікування займало 11 днів.

У 91% заражених поліпшувався стан легенів, тоді як при стандартній терапії поліпшення відмічались у 62%. Тому 17 березня Китай включив Avigan в перелік обов'язкових для лікування хворих коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, що вчений дав відповідь, коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19.

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