Изуродованная пластикой и располневшая Таисия Повалий появилась на российском шоу

В самом начале шоу на сцену вышла Таисия Повалий и спела одну из своих старых песен "Одолжила", вместе со всем залом. Артистка была облачена в какой-то темно-синий балахон с блестками, а на ногах – туфли на высоких каблуках.

Пластические операции Повалий явно пошли не на пользу, так как все отточенные черты лица явно "поплыли" и в целом это создало весьма печальную картину.

Внешне артистка так же выглядит иначе, чем ранее. В более ранних видео на фотографиях она подчеркивала подтянутую фигуру роскошными нарядами. А сейчас предпочитает балахоны, которые скрывают полноту.

Как сейчас выглядит Таисия Повалий (скриншоты)

Стоит отметить, что Таисии Повалий в этом году исполнится 59 лет. Она родилась в Киевской области и много лет прожила в Украине, где получила образование, построила карьеру и даже стала народной артисткой – в 2015 году ее этого звания лишили. А еще – заслуженной артистки (звания лишить все никак не могут). Сейчас она – путинистка, украинофобка и колаборантка.

В 2012 стала депутатом от Партии регионов, а после Революции Достоинства покинула Украины и переехала в Москву. В 2022 году она поддержала полномасштабное вторжение РФ в Украину и увезла из страны свою маму.

Потом она выступила на концерте в честь 9 мая в Москве. СНБО ввели санкции против Повалий, на нее заведено дело о посягательстве на государственную целостность страны, и она внесена в базу "Миротворца"

Как сейчас выглядит Таисия Повалий (скриншоты)