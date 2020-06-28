Допоможе від спеки і втоми: дієтолог розповіла, чим краще харчуватися влітку

Кожному сезону притаманний свій раціон. Наприклад, влітку організм вимагає більше рідини, тому варто віддавати перевагу тим продуктам, які містять быльше води.

До такої їжі відносяться фрукти, овочі, зелень і ягоди. Крім їжі, необхідні вітаміни організм отримує від сонця. Вони впливають на гормональну систему організму, збільшуючи кількість серотоніну в крові.

За словами дієтологів, влітку організм втрачає багато рідини, тому рекомендується пити побільше води. Якщо температура повітря переповзла відмітку в 25 градусів, кожні півгодини рекомендується випивати по одній склянці.

Часом, щоб заповнити втрату, люди вживають енергетики або алкоголь. Однак від таких напоїв виникає залежність. Також краще відмовитися від кави та інших напоїв, що містять кофеїн (кола, пепсі). Кофеїн змушує ваше серце битися частіше, що є стресовим станом для організму. Особливо влітку.

Для того, щоб вашому організму легше було переносити спеку, постарайтеся трохи скорегувати свій раціон:

відмовтеся від жирних і смажених продуктів;

віддавайте перевагу овочам і фруктам;

заправляйте салати оливковою олією. У ній міститься вітамін Е, який захищає організм від несприятливого впливу навколишнього середовища;

пийте більше чистої води, можна злегка підкислити лимонним соком.

Нагадаємо, що названий самий шкідливий літній салат.

Ми писали, яке блюдо вважається найкориснішим і містить максимум необхідних компонентів.