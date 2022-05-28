Що допоможе вберегти автомобіль від подряпин під час паркування: дієвий лайфхак

Також такий метод корисний тим, хто ніяк не може розрахувати відстань заїжджаючи в гараж і весь час від цього страждає бампер авто та інші частини кузова.

Що знадобиться

Для цього методу знадобиться всього лише тенісний м'яч і мотузка, яка буде по довжині діставати від стелі гаража до лобового скла авто.

Експерти кажуть, що тенісний м'яч в цьому випадку підходить ідеально через те, що він легкий і не пошкодить лобове скло, але при цьому, коли стукне по ньому, то водій почує.

Зазначається, якщо замість тенісного м'яча ви знайдете якийсь свій варіант, теж буде добре. Тут головне почути попереджувальний звук і не пошкодити скло.

Щоб відзначити відстань куди вішати м'яч, потрібно припаркувати автомобіль в тому положенні, яке буде найправильніше. Мотузка повинна бути по довжині достатньою для того, щоб м'ячик висів на рівні середини скла машини. Коли будете відміряти довжину мотузки варто зробити з запасом, після того, як прикріпите до стелі, зайве відріжете.

Фахівці додають, коли автомобіль буде заїжджати в гараж, стукіт м'яча об скло буде говорити про те, що автомобіль зупинився в оптимальному положенні і якщо він проїде далі, то пошкодиться об щось.

Поширені помилки

Багато водіїв допускають помилки, яке б авто не було. Тому потрібно: