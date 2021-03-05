Помічницю голови ЦВК зацькували в соцмережах за відвертий пост: всі деталі скандалу

Помічниця голови ЦВК Анжела Єременко веде в соціальних мережах блог під псевдонімом Bad mama. У своєму блозі вона в жартівливій формі написала текст про несправну секс-іграшку, яку отримала в подарунок на День святого Валентина від свого молодого чоловіка.

Буквально за кілька годин Єременко отримала сотні агресивних і образливих коментарів. Її обзивали непристойними словами та дорікали в тому, що вона не має права писати такі тексти у зв'язку з посадою, яку займає. Жінка не витримала і відповіла хейтерам на сторінці свого блогу.

"А тепер давайте розберімося. Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питання, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає шл***ю. Я написала розповідь про поламаного вібратора, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я днище, тому що я це написала, працюючи в ЦВК. Я не можу говорити про секс, не можу підіймати гострі теми, тому що портрет держслужбовця повинен бути зовсім іншим. Швидше за все, держслужбовець (до речі, я не була їм ніколи) — це людина з параноєю, що будь-яке його слово обернеться проти нього, сексом з вимкненим світлом в місіонерській позі та сильним моральним виглядом, який диктує бути "правильним", - обурена Єременко.

Вона додала, що прийшла працювати в ЦВК понад рік тому на позицію помічника голови ЦВК, оскільки позиції комунікаційника в Україні просто немає. Її місія – змінити комунікацію державного органу і побудувати сильну команду.

"За цей час ми не лише побудували команду, але й змінили мову державної комунікації. Просто зайдіть на сторінки фб або instagram ЦВК і порівняйте їх з іншими державними органами. Тут мені додати нічого", - зазначила Єременко.

Через скандал в соціальних мережах жінці довелося звільнитися з ЦВК. Вона пояснила, що хоче бути відкритою і жартувати на ті теми, які їй подобаються.

"Я звільнилася з ЦВК. По-перше, тому що бути відкритою і жартувати над тим, що я хочу - для мене важливіше будь-якої посади, тому ще в понеділок я написала заяву. По-друге, тому що та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу, не піддаючись ризикам нових вкидань і атак, а через мене це робити дуже легко", - резюмувала Єременко.