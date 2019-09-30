Помічниця Зеленського проміняла річницю трагедії Бабиного Яру на концерт "Кварталу 95"

У День пам'яті жертв Бабиного Яру, 29 вересня, прес-секретар президента України Юлія Мендель відривався на концерті "Жіночого кварталу" у Києві. Про це свідчить відео, яке сама екс-журналістка виклала на своїй Instagram-сторінці.

"Неймовірні, талановиті, сучасні!" - підписала Медель відео з уривком з концерту, яке зняла з глядацького залу "Жовтневого палацу".

Юлія Мендель у День пам'яті жертв Бабиного Яру сходила на концерт (скрін: instagram.com/iuliia_mendel)

Прес-секретар президента нарвалася на нещадну критику в мережі. Юлії Мендель нагадали, що вона є держслужбовцем, і це накладає на неї ряд обов'язків, у тому числі і моральних.

Юлія Мендель у День пам'яті жертв Бабиного Яру сходила на концерт (відео: instagram.com/iuliia_mendel)

У мережі пригадали скандал з Андрієм Богданом, який провів головне українське свято - День Незалежності - на весіллі друга в Сен-Тропе.

А де Богдан? На річницю Голодомору "Лігу сміху" треба забабахати!

"Жіночий квартал" у день річниці Бабиного Яру... Взагалі відсутні поняття етики та гідності, факап за факапом.

Співчуваю трагедії Бабиного Яру разом з тобою. Земля їм пухом.

А квіти покладати в Бабиному Яру це не ваш обов'язок? Або спочатку розваги? Сходіть хоча після зробіть фоточку, як шеф.

Варто відзначити, що Володимира Зеленського також дорікнули в тому, що він проігнорував пам'ятний день, в який українці шанують пам'ять загиблих 30 тисяч євреїв у 1941 році. Пізніше президент виправився, опублікувавши фото з квітами біля меморіалу, але в його автентичності засумнівалися.