Допоможіть врятувати пацієнта! Львів опинився на межі коронавірусного колапсу

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Коронавірусом у Львівській області продовжують заражатися, але від весіль, гулянь і церков люди не відмовляються

Однією з найбільш постраждалих від коронавірусу областей є Львівська область. Регіон зараз на третьому місці за кількістю хворих (після Києва і Харківської області) - майже 40 тисяч випадків, і 1119 смертей. Тут дуже складна ситуація в лікарнях, але люди продовжують ігнорувати карантинні обмеження.

Найбільше випадків спостерігається стабільно незабаром після вихідних, адже люди, попри коронавірус, продовжують гуляти весілля та інші сімейні свята, пише Obozrevarel.

У Львівській області ситуація з коронавірусом стабільно важка ще з весни, не було спаду і влітку. Адже люди тут тотально ігнорують карантин: якщо в Одесі не хочуть носити маски, то тут не відмовляються від масових заходів, в тому числі і відвідування церкви. Адже Західна Україна традиційно вважається досить релігійною.

Львівська волонтер Наталя Липська каже, що ситуація ще не настільки критична, як в Одесі чи Києві. При цьому вона додає, що все тільки починається.

"Плюс-мінус забезпечення є. У Львові такої критичної ситуації, як у Києві чи в Одесі, немає, але вже починається. Є у нас окремі райони, де просто жах. Наприклад, Новояворівська лікарня. Пацієнти, які там лежать, розповідають про один концентратор на п'ятьох. Днями в істериці зателефонувала місцева сімейна лікарка і випрошувала концентратор зі словами "допоможіть врятувати пацієнта, тому що він в лікарні, де немає кисню", - розповідає Липська.

Волонтер каже, що в лікарні постійні перебої. Наталя змушена була віддати концентратор для домашнього користування, адже пацієнт не міг пережити ніч.

При цьому Григорій Мороз, головний лікар Новояворівської лікарні, каже, що проблема є, але вона технічного характеру, і в цілому не впливає на життя пацієнтів.

"Кисень у нас не централізований, а балонний. І поки перемикаємо їх - минає хвилин 5-10. Великого страху для життя людини немає, але і такого, звичайно, не повинно бути... Плануємо ставити 5-тонну бочку, але це буде не раніше січня в реальності, тому що не мали фінансування. Поки кожен день возимо кисень зі Львова. В день йде до 80 балонів. На госпіталізацію беремо в основному кисневозалежних", - говорить медик.

Волонтер каже, що 8-ма львівська лікарня та лікарня в передмісті Винники вже почали скуповувати концентратори через брак кисню.

"Централізовано кисень по лікарнях не розвели. Де вони були всі ці 9 місяців? Я в березні криком кричала: "Давайте зробимо в 4-й лікарні, на базі якої знаходиться хоспіс, кисневу систему. Вона там ніколи зайвою не буде". Ні, не треба, говорили. А коли примахнуло, нарешті в жовтні почали робити проект", - додала волонтер.

Зараз питання про створення служби з видачі концентраторів при поліклініках вирішується на міському рівні. Якщо його втілять, то лікарняні ліжка частково можна буде звільнити для найважчих. Адже деякі пацієнти маючи концентратор можуть лікуватися вдома.

При цьому повсюдно в місті люди не дотримуються карантину. Навіть у неділю в місті затори, а люди носять маску під носом. Жителі Львова та області продовжують влаштовувати масові свята: весілля, дні народження, ювілеї.

Зазначимо, що в Одеській області також критична ситуація в лікарнях, але люди масово продовжують ігнорувати карантин.

Нагадаємо, що Максим Степанов зробив екстрене звернення з приводу коронавіруса в Україні.

Тим часом в Україні новий антирекорд COVID-19. За останню добу виявлено 14 575 випадків зараження. Найбільше хворих в Києві.